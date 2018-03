Review: CeWe fotoboek

Het fotoboek ziet er erg mooi uit. De kaft is mooi mat en voelt zeer solide aan. Je krijgt er geen vingerafdrukken op. De goudopdruk is ook prachtig. Het boek valt mooi open, geen gekraak, een echt kwaliteitsproduct!



Ik was erg benieuwd of je verschil zou kunnen zien tussen geprint papier (wat andere leveranciers doen, CeWe is de enige die het anders doet) en op echt fotopapier belichte pagina's.



Ik heb foto's in verschillende albums vergeleken die in JPG geschoten zijn (met zeer hoge contrasten) en waarbij de schaduwpartijen behoorlijk dichtliepen na printen. Bij dit CeWe album zie je in deze zwarte schaduwpartijen toch nog enige doortekening, dus dit lijkt een behoorlijke pré te zijn.



Verder zijn de foto's ook erg mooi van kleur en haarscherp. Er valt eigenlijk niets op aan te merken!



De prijs is wat hoger ten opzichte van andere leveranciers: 2.50 euro per pagina, maar daar krijg je absoluut een hoop kwaliteit voor terug!



Je CeWe Fotoboek blijft 6 weken beschikbaar na het moment van bestellen. In die periode kun je het eenvoudig nabestellen via de website via "Mijn Projecten" in je account. Als bedankje krijg je 10% korting op je nabestelling.