Review: Chris Knight - Finding Rembrandt

Inhoud

Informatie over het leven en de kunst van Rembrandt;

Het leren begrijpen van visuele vormgeving van klassieke schilderkunst;

De verschillen leren zien in licht tussen klassieke schilderkunst en moderne fotografie;

Portretten leren maken in de stijl van de oude meesters;

Meerdere lampen en modifiers gebruiken om een enkelvoudig effect te creŽren;

Zacht en warm licht op het onderwerp;

Een vullicht / reflector gebruiken om de schaduwdensiteit te regelen;

Het gebruik van vlaggen (flags);

Gebruik van contrast om dynamisch bereik te regelen.

Wat vond ik ervan?

Chris is een zeer goede docent die zaken op smeuÔge en toch zeer begrijpelijke wijze kan uitleggen. Hij duikt behoorlijk de geschiedenis in, wat snel saai kan worden. Hij weet het echter bijzonder levendig te houden, waarbij hij ook goed motiveert waarom hij zo de diepte in gaat.De lichtopstellingen laat hij goed en duidelijk zien en ook de effecten ervan op de foto's. Ik vond het erg leerzaam en heb er veel van opgestoken. Ondanks het feit dat ik zelf ook al veel met dit onderwerp aan het experimenteren ben geweest. Er valt nog zoveel over te leren!Tot en met aanstaande dinsdag 16 oktober 2018 kun je de Finding Rembrandt cursus voor 89 dollar bestellen als onderdeel van de 5DayDeal bundel. In de bundel vind je naast deze cursus nog tientallen andere videocursussen, ebooks, presets en zelfs software pakketten.