Review: Cursus vogelfotografie

Het zelfgeknutselde buikstatief

Onscherpe foto's voorkomen

Over hoe je onscherpe vogelfoto's kunt vermijden hebben ze een hoop tips. Soms is het simpelweg onmogelijk om scherpe foto's te maken. Omdat de lucht bijvoorbeeld vochtig is en er lucht- of warmtetrillingen te zien zijn. Of de afstand is te groot (wat vaak het geval is bij vogelfotografie) zodat zaadjes en pollen die in de lucht zweven cumuleren tot onscherpe foto's.Daarnaast heb je natuurlijk snel te kampen met bewegingsonscherpte (zeker bij flink inzoomen) als je zelf aan het trillen bent. Of je hebt de image stabilizer niet aangezet of juist niet uitgezet als je met statief werkt. Een brug waar je op staat kan ook gaan trillen zodra er een auto overheen rijdt. En een boot is ook niet bepaald stabiel.Houd in ieder geval rekening met de minimale sluitertijd die je moet hebben voor een scherpe foto. Bij een vliegende visarend heb je aan 1/1000 wel voldoende.Wat wel heel belangrijk is, is dat je je objectief pas vanaf 5 meter laat scherpstellen en niet al vanaf bijvoorbeeld 1,5 meter. Vogels zitten vaak wat verder weg en je camera hoeft dan niet iedere keer een zeer groot bereik af te scannen om op scherp te stellen.Zet je objectief dus op bijvoorbeeld 10 meter tot oneindig, indien mogelijk. Je autofocus werkt meteen veel secuurder. Mijn eigen 70-200mm objectief kan ik vanaf 1.5 of vanaf 2.5 meter tot oneindig instellen.