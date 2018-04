Review: DesignCap, voor het ontwerpen van posters en flyers

Templates

Foto's

Decoratiehulpmiddelen

Conclusie

Als hulpmiddel heeft DesignCap honderden postersjablonen voorbereid om je ontwerpproces te vereenvoudigen. Ongeacht het soort poster dat je nodig hebt, muziek-, feest-, trouw-, festivalaffiches, er is van alles beschikbaar.Je kunt hier een geschikte poster uitzoeken. Alle sjablonen zijn goed ontworpen door professionele ontwerpers van DesignCap en zijn volledig aanpasbaar om je te inspireren. Je kunt eenvoudig een voorkeurstaal kiezen, de elementen ervan aanpassen en het volledig aanpassen aan je behoeften.Om het je gemakkelijk te maken stelt DesignCap je in staat om Facebook-foto's te importeren, je eigen foto's vanaf je computer te uploaden en zelfs 580.000 afbeeldingen van internet te doorzoeken. Wanneer je de poster ontwerpt, kun je zelf een goede foto kiezen als achtergrond of als onderwerp om de poster uniek te maken.Naast sjablonen en foto's heeft DesignCap ook veel cliparts, achtergrondafbeeldingen en teksten voor je samengesteld. Er zijn veel nuttige cliparts met verschillende categorieŽn, waaronder pictogrammen, grappige, natuur cliparts enzovoort.En daarnaast kun je ook 93.000 cliparts op internet zoeken om je poster te versieren.Een ander belangrijk onderdeel van een poster is de achtergrond. De DesignCap-ontwerpers hebben veel bruikbare achtergrondafbeeldingen gemaakt met een grote verscheidenheid aan stijlen, zoals kleurrijk, eenvoudig, elegant enzovoort.Daarnaast kan een complete poster natuurlijk niet zonder tekstgedeelte. Er zijn veel stijlvolle lettertypen beschikbaar waarmee je poster kunt versieren met tekst.DesignCap is ontworpen om mensen te helpen die posters nodig hebben. Het heeft geen download of registratie nodig. Je hoeft je geen zorgen te maken als je niet bekend bent met design. DesignCap is zo krachtig en gemakkelijk dat zelfs een beginneling mooie posters online kan maken.Als laatste pluspunt: [url=https://www.designcap.com/]DesignCap[/rul] is gratis! Dus waar wacht je op? Test het eens uit!