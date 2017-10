Review: e-book: Mastering Exposure - Andrew S. Gibson

Wat vond ik ervan?

Het is een vrij uitgebreid boek waar eigenlijk alles in staat over belichting bij (digitale) fotografie. Eigenlijk de basis van fotografie natuurlijk! Het boek is geïllustreerd met talrijke foto's waarbij camera-settings en hoe tot het resultaat gekomen is netjes beschreven staan.Door de vele plaatjes bij de theorie wordt alles vrij snel duidelijk, ik denk zelfs voor een leek! Het Engels (en dan vooral de technische termen) zullen voor sommigen misschien wat lastiger te volgen zijn, maar juist door het gebruik van alle illustraties denk ik dat het voor iedereen goed te doen is.De gekozen foto's vond ik erg goed (mooi) en zeer bruikbaar bij de theorie. Het is een boek waar je snel doorheen leest en toch veel van opsteekt. Aanrader!