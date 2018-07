Review: Elinchrom ELB 500 TTL

Conclusie

De Elinchrom ELB 500 TTL is een goed gemaakt en stevig stuk gereedschap. Ik heb dan ook maar meteen besloten een set voor mezelf aan te schaffen. Best een investering, maar ik denk dat het zichzelf wel gaat terugverdienen!Ik vind hem zeer aanbevelenswaardig voor wie op zoek is naar eenen eenvoudig te gebruiken batterijsysteem.De- en-functies maken deze kit tot een van de eenvoudigste om te gebruiken, terwijl hij nog steeds alle kracht en functies biedt die je zou verwachten. Je kunt veel sneller flitsen dan de synchronisatietijd van je camera (meestal 1/250e seconde), zelfs tot 1/8000e seconde.De lampjes zijn erg licht en klein, je neemt ze gemakkelijk mee op locatie in een vrij klein tasje.Je krijgt inderdaad eenmet veel, de huidtinten en ook de kleuren van de kleding komen perfect tot hun recht. Volgens FotoFlits waren de lampen iets '' ingesteld zodat de kleuren in de schaduwgedeelten ook zeer natuurlijk zouden ogen.Complete, grote groepen waren helemaal uit te lichten, zelfs(dus ik kon goed met de zon concurreren). Contrastverschillen werden volledig opgeheven, zelfs stukken dichtgelopen achtergrond werden goed uitgelicht. Het flinkevan 500 W/s is goed merkbaar.Reflecties in brillenglazen waren bijna niet meer zichtbaar! Dit kan komen door de kleine afmetingen van de (ronde) octabox en paraplu. Dit geeft sowieso een veeldan een vierkante of langwerpige softbox.De foto's behoefden nog maar. Huidoneffenheden vielen minder op, de kinderen zagen er gezonder uit, zelfs de 'bleekscheten'. Verder kon ik, de herlaadtijd is enorm kort.De foto's zijn opvallend! Dit zal te maken hebben met deen het enorm goede, dat ook helemaalis. De camera kan zo perfect focussen. Je kunt(Auto focus communicatie) ook nog aanzetten wat het scherpstellen nog eens extra vergemakkelijkt.De lampen zijnaf te regelen maar ookvan elkaar. Je kunt gemakkelijk een hoofd- en invullicht-effect regelen of bijvoorbeeld het licht op de achtergrond 'vastzetten' en je model via TTL belichten. Alles is vrij intuïtief in te stellen en je hebt eigenlijk al meteen mooie foto's, zonder je al enorm verdiept te hebben in de materie.Een nadeel is wel dat de set (maar dat geldt denk ik voor alle sets) ergis. De lampen zijn een aantal keren omgewaaid en je hebt dan meteen een beschadiging aan je paraplu.Dit is alleen te voorkomen door een assistent het statief te laten vasthouden of door een behoorlijk gewicht aan de onderkant te plaatsen.Als tweede en laatste nadeel heb ik opgemerkt dat de flitsunit met paraplu steeds(de hendel is waarschijnlijk dolgedraaid door veelvoudig gebruik). Dit moest gefixeerd worden met duct-tape om het op zijn plek te houden.