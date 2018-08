Review: Fotoboeken.nl fotoboek

Online plaatsen

Levertijd

Dit is mogelijk! Je kunt met je gebruikersnaam en wachtwoord inloggen op de website. Je komt dan in een menu terecht. In dit menu kies je voor het onderdeel: 'Bestelhistorie'.Je kunt het fotoboek via de bestelhistorie delen met je vrienden en zij kunnen het boek dan bekijken en nabestellen. Je kunt het boek via de bestelhistorie ook zelf (voor anderen) nabestellen.Je doet dit door bij de 'Bestelhistorie' te klikken op 'Voorbeeld' bij het betreffende project. Vervolgens kun je onder het voorbeeld kiezen voor 'Share' en dan kun je aangeven of je de bestelling per e-mail of via een andere weg wil delen.De levertijd van het fotoalbum van Fotoboeken.nl is een stuk korter dan bij veel andere aanbieders. Binnen 3 dagen had ik het al in huis. Dat is samen met Albelli een topscore qua leversnelheid.Het product was stevig verpakt en er zat een keurige pakbon bij met adresgegevens en het verzoek contact op te nemen met de klantenservices als er iets niet in orde mocht zijn.