Review: Fotomozaïek bestaande uit 1.000 eigen foto's

Zo maak je je fotomoza´ek

1. Hoofdfoto

Eerst moet de Hoofdfoto ge-upload worden. Je klikt op 'moza´ek maken' en kiest daarna je hoofdfoto uit. De contouren van de hoofdfoto worden straks gevormd door de maximaal 1.000 kleine fotootjes die je hierna gaat uploaden. Het bestand dient in Jpeg-formaat te zijn.De resolutie van de hoofdfoto dient meer dan 1m500 x 1m500 pixels (circa twee megapixels) te zijn of een bestandsgrootte van meer dan 1 megabyte. Je kunt foto's met een maximale grootte van 20 megabyte uploaden.De hoofdfoto dient aangeleverd te worden in een 4:3 formaat (digitaal fotoformaat), 3:2 (klassiek fotoformaat), 1:1 (vierkant formaat) of in 2:1 (panorama formaat).Als jouw foto een ander formaat heeft, dan kun je deze na het uploaden nog bijsnijden. Het fotobestand kan ook een logo, symbool of iets anders zijn. Als het bestand in ieder geval maar als JPEG-formaat aangeleverd wordt.Een kleurrijke hoofdfoto met sterke kleuren ziet er als moza´ek goed uit. De foto moet niet te gedetailleerd zijn. Kleine details komen in een moza´ek sowieso niet duidelijk over.