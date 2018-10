Review: Frank Doorhof - Mastering the model shoot

Frank past zijn standaard workflow toe, die hem dankzij zijn praktische vaardigheden wereldwijd bekend heeft gemaakt. Hij kiest weer voor zijn standaard, budgetbewuste, no-nonsense aanpak.



In deze video's laat hij voornamelijk zien hoe je met zeer simpele tools en hulpmiddelen tot zeer creatieve oplossingen kunt komen, waarbij je absoluut niet diep in de buidel hoeft te tasten.





Inhoud

* DIY Fresnel* Smartphone* Flashlight* Tungsten* Chandelier* Icelight* Light Tubes* Lumecubes* Ringlight* Panel* Intro* Lightmeter* Colorchecker* RetouchingFrank geeft daarnaast een heleboel informatie over belichtingsinstellingen en looks die hem beroemd hebben gemaakt (compleet met diagrammen en gedetailleerde uitleg).Hij laat zien hoe hij zijn afbeeldingen verlicht (je zult verbaasd zijn hoe eenvoudig de meeste van zijn verlichtingsinstellingen zijn en je zult na het bekijken van deze video's in staat zijn om deze zelfde opstellingen zelf te maken).En van zijn video's gaat over de lichtkwaliteit van Fresnels (die ze vaak Hollywood-verlichting noemen). Deze verlichting is erg mooi en je kunt het licht goed focussen door de lichtbron dichterbij en verder weg van de lens te bewegen. Een zeer eenvoudige, toch effectieve methode.Fresnels zijn niet echt goedkoop, je bent zo 3000 euro kwijt. Frank laat echter zien hoe en waar je ze goedkoop via internet kunt aanschaffen. Ze worden vaak behoorlijk goedkoop verkocht op eBay/marktplaats et cetera.Tot en met vandaag (dinsdag 16 oktober 2018) kun je de Mastering the Model Shoot video's van Frank Doorhof voor 89 dollar bestellen als onderdeel van de 5DayDeal bundel.In de bundel vind je naast deze softwarepakketten nog tientallen andere videocursussen, ebooks, presets en zelfs software pakketten.