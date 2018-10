Review: Fujifilm X-T100

Filters

De X-T100 beschik over 17 creatieve filters en 11 'filmsimulations', welke erg handig kunnen zijn om snel creatieve content te kunnen maken. Dit is met name ideaal voor beginnen fotografen of hobby fotografen, het is makkelijk en leuk om in 'real time' snel tussen filters te kunnen switchen.Zonder enige nabewerking kun je zo toch al een artistiek plaatje schieten. Ben je al professioneel bezig als fotograaf en maak je meer gebruik van nabewerking in Photoshop en/of Lightroom, dan is deze functie wellicht overbodig.Het fasedetectie autofocussysteem zorgt voor een keuze uit 91 scherpstelpunten. Wanneer je een punt selecteert duurt het bijna een seconde om te focussen, nog niet echt razendsnel te noemen dus.Wanneer het focusgebied gekozen is, werkt de autofocus prima en nauwkeurig. Het verschil in snelheid zul je wel merken, mocht je de wat prijzigere modellen van Fujifilm gewend zijn.De Fuji X-T100 lijkt ook erg geschikt voor het maken van video's. De mogelijkheid om zowel in Full HD als 4K te filmen is natuurlijk ideaal voor deze prijs.Deze camera beschikt niet over een beeldstabilisatie, dus wanneer je professionele beelden wilt schieten is het zeker handig om te kijken naar een lens met beeldstabilisatie, en/of het aanschaffen van een gimbal of glidecam.De flitser doet zijn werk prima met een maximale sync-snelheid is 1/180s. Een leuke toevoeging en handig voor bijvoorbeeld familiefoto's. Misschien niet essentieel voor de meeste fotografen, die liever met daglicht werken.Klein nadeel van de camera wanneer je RAW foto's schiet: het duurt wel even voordat je foto's zijn opgeslagen. Dit kan lastig zijn bij sport-/evenementfotografie waarbij een snelle blik op het resultaat vereist is.Ook is er een buffer limiet van 26 beelden per 6 beelden per seconde, dus wanneer je in 'continue shooting mode' zit is de buffer snel vol en zul je moeten wachten tot dat de foto's opgeslagen zijn voordat je weer verder kunt fotograferen.Dit hoeft natuurlijk niet persé een groot nadeel te zijn voor elke fotograaf. Maar vergelijk je het model met bijvoorbeeld een Fujifilm X-T2 of X-Pro2 dan is er wel een verschil in snelheid te merken.Al met al, een compacte en relatief goedkope systeemcamera om gemakkelijk kleurrijke en creatieve content mee te maken. Erg fijn voor bijvoorbeeld als begincamera, als extra camera voor mee op reis of voor de creatieveling die wilt experimenteren met vloggen.Wanneer je jezelf wilt ontwikkelen op professioneel vlak zou je moeten overwegen of de Fujifilm X-T100 jou genoeg mogelijkheden voor de toekomst biedt.