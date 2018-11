Review: iPhone XS, de nieuwste iPhone-camera

Een nieuw tijdperk voor fotografie, zo noemt Apple de iPhone XS en de iPhone XS Max. Dit is er op het gebied van de camera allemaal nieuw in de nieuwste iPhone.



De camera van de iPhone XS en iPhone XS Max zijn dit jaar precies hetzelfde. Dat is voor het eerst, want in het verleden gaf Apple de grotere iPhone altijd wat extra camerafuncties mee.



Het maakt in dit geval dus niet uit of je een iPhone XS of een iPhone XS Max koopt. Alles wat we in deze review bespreken geldt dus zowel voor de iPhone XS als de XS Max.