Review: Irista opslagservice van Canon

Irista kun je gemakkelijk via de app gebruiken op je smartphone of tablet en er is ook een uitgebreide desktop versie met een Lightroom plug in.



Foto's worden in Irista opgeslagen zonder het comprimeren van het bestand, er is dus geen kwaliteitsverlies en ook raw-bestanden zijn hier op te slaan. Hetzelfde geldt voor video's.



We hebben al eens eerder geschreven over het Irista opslagsysteem van Canon.





Functionaliteit / doelstelling

Doordat je smartphone-foto's automatisch opgeslagen kunnen worden in Irista, wordt er meer ruimte vrijgemaakt om meer foto's te kunnen nemen;



Tijdbesparing: je kunt al je foto's combineren; van je smartphone met die op je computer, camera, Flickr-, Google Photos- en Facebook-accounts. Alle dubbele exemplaren worden automatisch verwijderd;



Snel vinden: Je kunt je foto's vinden op camera en/of type lens waarmee je ze gemaakt hebt. Maar je kunt je foto's ook zelf verschillende tags meegeven zodat je zel makkelijk terug kunt vinden;



Delen: Je kunt albums maken en ze delen via een simpele URL met anderen. Vrienden kunnen ze bekijken en foto's downloaden op hun eigen apparaten zonder te hoeven inloggen of registreren;



Je kunt op eenvoudige wijze een High Definition (hoge kwaliteit) fotoboek vanuit Irista maken.

Installeren en testen

Desktop gebruik

Ik heb Irista uitgeprobeerd in deze testomgeving: Apple Mac met MacOS 10.13.1 , iPhone 7 en Adobe Lightroom 5.7Je kunt de software installeren via de Irista site van Canon.Vervolgens maak je een Canon account aan of meld je je aan met een bestaand account. Je krijgt default 15 Gigabyte aan opslagruimte, zoals ook vermeld wordt op de inlogpagina. Als je echter op de smartphone of desktop kijkt, zie je dat je standaard zelfs 100 Gigabyte aan ruimte heb!Irista opent in een browser-window. Drag en drop je bestanden vanaf de desktop naar het browser window. Of je kunt additoneel een foto-uploader installeren op de desktop.De Irista uploader is een web gebaseerde applicatie, die je de mogelijkheid geeft om foto's uit iedere folder van je computer te synchroniseren naar Irista.