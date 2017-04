Review: Joopic Cambuddy Pro

De Joopic Cambuddy Pro verbindt je camera met je smartphone. Je kunt zo eenvoudig je camera bedienen vanaf een afstandje. Het systeem werkt met veel Canon en Nikon spiegelreflexcamera's, maar er is ook ondersteuning voor aardig wat systeemcamera's.





De Joopic Cambuddy Pro



De Joopic Cambuddy Pro bedien je via een app die gratis beschikbaar is voor iPhone en Android smartphones.



Tot op een afstand van ongeveer dertig meter kun je door middel van je telefoon een groot aantal camera-settings aanpassen. Met behulp van liveview kun je via je telefoon de focus bepalen. Gemaakte foto's zijn meteen beschikbaar op je telefoon.





Timelapse en vele creatieve mogelijkheden

Vier sensoren

Kenmerken van de Joopic CamBuddy Pro:

Test-omgeving:

Joopic app

Met de intervalfunctie van de CamBuddy Pro kun je aan de slag met timelapse-foto's. Het aantal opnames, interval en de vertragingstijd pas je eenvoudig aan. Je kunt snel gemaakte foto's terugkijken en een timelapse-video creëren.De compacte en lichte Smart Controller is uitgerust met vier sensoren: geluid, licht, laser en radio en een ingebouwde radiozender. Hierdoor beschik je over vele creatieve mogelijkheden.Bij sound-triggered shooting maakt de camera automatisch een foto bij een bepaald geluids(niveau). Lightning-triggered shooting zorgt ervoor dat de camera direct een foto maakt van een bliksemflits.Met laser-triggered shooting wordt een plaatje geschoten zodra door een onderwerp een laserstraal naar de CamBuddy wordt onderbroken. Handig als je bijvoorbeeld wilde dieren wilt fotograferen. Hiervoor kun je de optionele Joopic Laser Generator gebruiken.- Bedien je camera met je smartphone via gratis app- Bereik tot 30 meter- Met liveview- Bepaal de focus op het scherm van je smartphone- Voorzien van intervalfunctie voor timelapse-foto's- Vier sensoren voor creatief fotograferen- Uitgerust met ingebouwde radiozender- Met interne, oplaadbare 1000 milliampère-uur (mAh) lithium batterij- Batterij is goed voor vier uur achtereen werken- De afmeting is 8.1 x 5.1 x 2.5 centimeter- De Smart Controller weegt 58 gramIk heb de Cambuddy getest met een iPhone 7 voorzien van iOS 10.2.1 en de Joopic app (versie 2.0.12). De gebruikte camera was mijn Canon 5D Mark II. Ook heb ik mijn iMac (met macOS Sierra 10.12.3) in combinatie met de Joopic (versie 1.0) software gebruikt.Om de Joopic app te kunnen gebruiken moet je je eerst registreren. De iPhone Joopic app moet dan gekoppeld worden met de Cambuddy Pro. Het koppelproces verloopt via de Bluetooth verbinding van de telefoon. Na het koppelen verloopt de verbinding via de Wifi-connectie van de telefoon.Het is mogelijk en handig de Wifi-verbinding zodanig te maken via een repeater functie zodat je je internetverbinding behoudt op het moment dat de Cambuddy Pro verbinding heeft met je telefoon.De verbinding van de Cambuddy Pro met je camera gaat door middel van de bij de camera geleverde USB kabel. Deze kabels worden niet meegeleverd bij de Cambuddy Pro.