Review: Leofoto LN-284CT Armour statief

Jurassic Coast

De maand mei ben ik met mijn gezin naar de Jurassic Coast en Zuid-Wales geweest. Een mooie gelegenheid om het statief in diverse situaties uitgebreid te testen. Mijn eerste conclusie: Een mooi doordacht ontwerp, licht in gewicht en erg stabiel.Het twistlock systeem werkt perfect, zelfs eigenlijk iets beter als de bekende merken waar ik de afgelopen jaren ervaring mee heb gehad. De poten zijn eenvoudig te verstellen en in- uitschuiven werkt erg vloeiend.In Engeland heb ik wel vrij snel de standaard rubberen voetjes verwisseld voor spikes (die standaard meegeleverd worden incl. een gereedschapssetje). Hierdoor heb ik je simpel meer grip in rotsachtige omgevingen.De standaard NB-40 Ballhead werkt eenvoudig maar goed. Het geheel is 360 graden rond te draaien en te kantelen. Het positioneren van je camera voor een goede compositie werkt hierdoor makkelijk en snel.