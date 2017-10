Review: Location shooting tutorials package (Joel Grimes)

Hij demonstreert de enorme voordelen die deze manier van werken biedt; de grote mate van detail in je foto's en de zachte overgangen en schaduwen.



Hij demonstreert het hele nabewerkingsproces, zijn eigen workflow op zeer uitgebreide wijze. Ik heb er aardig wat van opgestoken, vooral van de manier waarop hij maskers maakt en van daaruit selectief levels bijwerkt, doordrukt en tegenhoudt (Dodge en Burn) en overbelichte en ongewenste plekjes wegwerkt.



Ook het Liquify-tool was nieuw voor mij. Hij liet hiermee zien hoe je benen en armen wat smaller kunt maken en de minder fraaie bij-effecten van een groothoeklens wat teniet kunt doen.





Wat vond ik ervan?

Ik vond de cursussen goed te volgen, maar ik kan me voorstellen dat het voor een beginnend fotograaf (en fotobewerker) best snel kan gaan. Voordeel van het online kijken is natuurlijk dat je terug kunt gaan naar een scene die misschien wat te snel ging en hem opnieuw kunt bekijken.Joel is duidelijk een zeer ervaren fotograaf en ook docent. Hij weet lastige uitdagingen goed te omschrijven en draagt op heldere wijze oplossingen aan. Hij brengt het op een zeer enthousiaste manier waardoor je zin krijgt het zelf eens te gaan proberen.Zijn foto's (die hij regelmatig laat zien tijdens 'behind the scenes' opnames) dagen je uit ook eens op locatie te gaan fotograferen in plaats van altijd maar in een studio. Aanrader!