Review: Lume Cube, miniatuur videolamp en flitser

De Lume Cube werkt hier als slave flitser met mijn opzetflitser en flitst netjes op tijd mee

Witbalans

Specificaties

Conclusie: Krachtige LED in compact blokje

Prijs en beschikbaarheid

De continue belichtingsfunctie werkt voor stationaire onderwerpen erg goed en daardoor is de Lume Cube perfect voor bijvoorbeeld productfotografie. Standaard is het licht al behoorlijk diffuus en is de bundel breed, zeker als je bedenkt dat hetis.Als je gebruik maakt van een softbox, het licht via een ander voorwerp laat schijnen of zelfs creatief aan de slag gaat met bijvoorbeeld een melkglazen potje, kun je het licht nog mooier verdelen over je onderwerp.De kleurtemperatuur van de Lume Cube is met 6000 Kelvin iets blauw / paars, vergelijkbaar met Xenon-lampen van luxe auto's. Het kan dus zijn dat je de witbalans van je camera iets moet aanpassen om een natuurgetrouwe kleur te behouden.Nog wat extra specificaties op een rijtje: de Lume Cube biedt een lichttemperatuur van 6000k, wat ongeveer gelijkstaat aan daglicht.Het licht is dimbaar tussen de 0 en 1500 lumen en heeft een ingebouwde optische sensor om samen te kunnen werken met andere lichtbronnen of flitsers.De Lume Cube is een erg leuk nieuw product. Door zijn bijzonder compacte vorm en de waterdichtheid is dit kleine lampje in zeer veel situaties te gebruiken.Het is erg knap dat het gelukt is om een krachtige LED met reflector, een goede accu en bluetooth functionaliteit in zo'n klein blokje te verwerken.Lume Cube kan gecombineerd worden met verschillende slimme accessoires zodat hij erg flexibel in te zetten is. De handige app en bluetooth-koppeling maken gebruik met een smartphone erg makkelijk.Omdat de Lume Cube ook voorzien is van een statiefaansluiting kun je hem echter ook gewoon combineren met je favoriete accessoires.De Lume Cube is te koop voor 99 euro. De uitgebreide Lume Cube Pro app is nu gratis verkrijgbaar in de Appstore en op Google Play