Review: Luminar 2018 versie 1.2 Jupiter

De update 1.2.0 voor Luminar 2018 is een gratis update voor alle huidige gebruikers van Luminar 2018. Als nieuwe gebruiker betaal je eenmalig 69 euro voor het pakket. Het omvat Batch-verwerking en een gratis transformatie-tool voor de Windows-versie.En daarnaast krijg je meer dan 300 verbeteringen en updates die de applicatie sneller, responsiever en nuttiger maken.De meest voor de hand liggende verandering is nu hoe snel afbeeldingen openen en klaar zijn om te bewerken. Dat is een beetje lastig te vergelijken in absolute tijden in vergelijking met de vorige versie, maar het lijkt een stuk sneller te gaan!Grote RAW-bestanden van zo'n 30Mb openen in slechts een paar seconden.Ik heb een aantal full-RAW bestanden ingeladen van zo'n 30Mb groot. De verwerking van geclipte highlights en details in de schaduwgebieden zijn wel elementen waar je goede RAW-verwerkingssoftware op zou moeten kunnen beoordelen.Ik zou heel wat testen moeten doen om zeker te zijn, maar ik denk dat de Luminar Jupiter duidelijk verbeterd is waar het het verwerken of terughalen van de fijne details aangaat.Lensvervormingen zijn wat Luminar denkt dat ze zijn, dus moet je ze altijd controleren. Het werkte goed met een aantal mijn Canon lenzen, maar het kan je ook voor de gek houden.