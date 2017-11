Review: Luminar 2018

De prestaties van de applicatie als geheel zijn aanzienlijk toegenomen. Het laden gaat veel sneller en het decoderen van onbewerkte bestanden is ook merkbaar sneller. Ik opende hetzelfde bestand in Luminar Neptune en vervolgens in 2018.



2018 was minstens twee keer zo snel, zo niet sneller voor het openen van een onbewerkt bestand. Het geheel lijkt veel eenvoudiger, het verschil is echt goed waarneembaar!





RAW-kwaliteit

En dan nu de belangrijkste update: de kwaliteit van de RAW-conversies. De vorige versie had het probleem dat RAW-afbeeldingen soms watofwerden ingeladen en dat de conversies soms niet bijzonder goed geprofileerd waren.Dat is nu verbeterd en afbeeldingen hebben nu veel beter contrast en kleur wanneer je ze laadt. Ze zijn nog steeds niet zo goed als goed geprofileerde afbeeldingen, gebaseerd op de eigen kleurprofielen van de camera's, maar dat kan mogelijk worden aangepakt met een van de andere functies van de software, het-hulpprogramma, waar ik later op terugkom.De afbeeldingen lijken nog steeds wat vlak maar ze zien er ongeveer net zo goed uit als in Capture One of Lightroom. Ruis wordt veel beter gereduceerd en zelfs voordat je de nieuwe verscherpingstool gebruikt, ogen de afbeeldingen over het algemeen al scherper.Het enige probleem dat de kwaliteit aanzienlijk kan afleiden, is het ontbreken van automatische correcties van chromatische aberratie. Dit moet nu met de hand en is behoorlijk tijdrovend.