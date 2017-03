Review: Luminar van Macphun

De standaard filterset onderaan in beeld en de voor-na functie

Wat wordt allemaal ondersteund:

Adaptieve gebruikersinterface

Non-destructief

Werkruimtes

Lagen

Fotofilters

Maskers

Object verwijdering

Kleurtoning

Touch balk ondersteuning

RAW-ondersteuning

Zwart-wit verwerking

Plugin en extensie

Wat is toegevoegd/verbeterd in de laatste versie:

Video Gallery

Functies die zelfs Photoshop niet kan!

Polarisatie filter

Luminar-Pluto is naar verluidt merkbaar sneller geworden (altijd lastig om zoiets zelf te testen met alleen de geŘpdatete versie bij de hand), en naast batchbewerking is er ook onder meer een nieuw Golden Hour-filter. En het cropgereedschap kan nu ook overweg met verticale foto's. En als laatste zijn Facebook Cover- en Facebook Feed-bijsnijpresets toegevoegd.In deze Video-tutorials van Macphun legt Jim Nix heel duidelijk de mogelijke handelingen en het gebruik van alle filters en presets uit.Op het eerste gezicht lijkt dit pakket niet veel meer te zijn dan hun eerdere Creative Kit of Google's Nik. Je maakt veel gebruik van voorinstellingen om je foto snel te verbeteren. Maar als je wat dieper kijkt, dan blijkt Luminar toch dingen te kunnen die Lightroom of zelfs Photoshop niet altijd voor elkaar krijgen.In de nabewerkingsfuncties zitten mooie toevoegingen, zoals het werken met lagen (iets wat je eerst alleen in Photoshop kon doen). Verder kun je nog 'losse' filtertjes toevoegen in allerlei soorten en maten.Luminar kan zelfs een aantal dingen die bijna geen enkel fotobewerkingsprogramma standaard meelevert, zoals:Ľ Kleurbalans filtersĽ Voor-na interface in de fotoĽ Cross-processing filtersĽ Mist filterĽ Polarisatie filterJuist die laatste is wel interessant, omdat het een van de weinige filters is die je niet achteraf in een foto kunt verwerken, tot nu toe. Tijd om die functie eens uit te lichten. Best knap is dat dit virtuele polarisatiefilter niet alleen de blauwe lucht donkerder maakt, maar ook (bij hogere sterkten) de reflecties in de ramen onderdrukt.Ik moest even zoeken naar een goed voorbeeld, maar deze foto van de Kinderdijk kon zeker wat extra polarisatie gebruiken. Het proces is heel simpel; je klikt op "Filter toevoegen" en kiest voor de Polarisatie filter. Het resultaat is niet schokkend, maar in ieder geval heb je wel een effect wat tot nu toe lastig in nabewerking was toe te voegen.