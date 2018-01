Review: Macphun Noiseless 2016

Pros

Cons

Vergelijk met Lightroom/Photoshop

Conclusie

Zonder veel moeite verbeter je met Noiseless je foto's en verwijder je alle ruis. Ik was erg enthousiast over het resultaat, al moet je erop letten dat je niet te veel ruis verwijdert en details door het vervagen verloren gaan.Door de verschillende weergaven kun je gemakkelijk het verschil voor en na de ruisverwijdering bekijken en dan eventueel verder verfijnen.Een nadeel is dat de ruisfilter niet eenmalig wordt berekend. Iedere keer als je iets doet (in of uitzoomen, foto verschuiven of iets dergelijks) wordt de filter opnieuw berekend. En daardoor werkt het programma trager dan je zou willen.En daarnaast kun je maar met één foto tegelijk werken. Je moet dus elke foto één voor één openen. Ik denk dat Noiseless het beste zou werken als plug-in voor Photoshop of Lightroom. Maar dan moet je die programma's natuurlijk wel hebben.Ik heb het resultaat van mijn opgelapte, gruizige foto vergeleken met die van Lightroom en Photoshop en kwam toch tot een iets beter resultaat. Meer detail bleef bewaard, waarbij het je eigenlijk weinig moeite kost om tot een zeer acceptabel en toonbaar eindproduct te komen.Macphun Noiseless is interessant als je graag werkt met voorinstellingen om snelle en bijzondere resultaten te bereiken. De applicatie wijst zich vanzelf en is dus makkelijk in gebruik.Als je wat ervaring hebt in Photoshop of Lightroom kun je veel van deze effecten daarin ook bereiken. Dit vereist echter veel meer tijd en kennis.Als je geen Lightroom of Photoshop hebt, kun je met Noiseless prima uit de voeten. Zowel RAW als JPG's kunnen worden bewerkt. De snelle tests die ik er in ieder geval mee deed, gaven geen verschil in resultaat tussen JPG en RAW files. Noiseless kan een mooie aanvulling zijn op je workflow.