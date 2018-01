Review: Macphun Snapheal CK

En als je geen Photoshop-expert bent of je beschikt simpelweg niet over het programma, dan is Snapheal een leuk alternatief hiervoor. Mits je natuurlijk op een Mac computer werkt.



Macphun's (binnenkort Skylum) Snapheal beweert alles op een eenvoudige en gemakkelijke manier te doen. In dit artikel mijn ervaringen met het pakket.





Kenmerken

Installatie

Het gebruik van Snapheal CK

- Drie wismodi voor de beste resultaten- Aanpasbare verwijder-precisie- Krachtige Clone & Stamp Tool- Handige tool voor het bewerken van afbeeldingen- Selectieve verbetering met Smart Brush- Standalone Software & Plug-in- Ingebouwde social sharing- Dubbel scherm- Retoucheren- AanpassenHet installeren van Snapheal CK is vrij eenvoudig. Een interface leidt je door de installatie als plug-in voor andere Mac-software. De software vindt zelf waar een plug-in voor nodig is.Je vult je naam en serienummer in en de software wordt geactiveerd. Het is ook mogelijk het pakket in demo-modus te gebruiken gedurende 60 dagen.Macphun beweert dat deze software is ontworpen voor gebruikers met verschillende niveaus. Dit kun je zien in de verschillende tabbladen.Het scherm is vrij eenvoudig opgebouwd en zeer overzichtelijk. Aan de bovenkant zie je tools hoe je de foto wilt importeren en hoe je de afbeelding wilt bekijken. Je kan kiezen uit Fit to screen, Zoom In, Zoom Out of Actual Size.Het scherm wordt in twee gedeeld door een toolbar. De bovenste is de functie die je het meest zult gebruiken namelijk Erase. Dit is ook de belangrijkste tool waar Snapheal zo goed in is.De sidebar laat de te gebruiken tools zien zoals selectie, clonen, diameter en de drie verschillende benaderingsniveaus om objecten te verwijderen. De Global, Local en Dynamic verwijdermethoden zijn gebaseerd op verschillende berekeningsmethoden.