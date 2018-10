Review: Nick Page - Mastering luminosity masks

Als het contrast te groot is voor n foto, kun je HDR toepassen om uit foto's die verschillend belicht zijn, een nieuw samengesteld beeld te maken. Je kunt dat ook doen met een techniek genaamd luminosity masks.



Een luminosity mask is eigenlijk gewoon een selectie die gemaakt is op basis van helderheden binnen een foto. Deze selectie is bijzonder snel en eenvoudig te maken. Ook als je de schaduwen of hooglichten van een enkele opname wilt bewerken, komen deze maskers heel goed van pas.





Inhoud

Wat zijn Luminosity-masks en hoe kun je ze creren;

Aanbevolen creatiehulpmiddelen;

Exposure blending met luminosity masks;

Selectief contrast toevoegen met luminosity masks;

Gerichte aanpassingen met luminosity masks;

Dimensie en driedimensionaliteit naar voren halen in donkere voorgronden;

Gecontroleerd Dodging en Burning met behulp van luminosity masks.

Wat vond ik ervan?

De cursus bestaat uit vier-videosets, met een gecombineerde looptijd van ongeveer 1,5 uur. Ook inbegrepen in dit pakket zijn de RAW-bestanden van de video's om op te oefenen.Nick legt de materie goed en rustig uit. Toch moet je je aandacht er goed bijhouden om te zien wat hij allemaal doet op de computer. Het scheelt als je al wat ingelezen bent in het onderwerp.Maar het voordeel van een online cursus is natuurlijk dat je weer terug kunt spelen en opnieuw kijken als het te snel gaat en/of als je iets gemist hebt.