Review: Nikon D850

Via Photofacts en Nikon heb ik de D850 een periode mogen uitproberen om te kijken hoe hij presteert in de studio, in de sporthal bij een volleybalwedstrijd, bij een concert van Linde Schöne in de kleine donkere concertzaal van Merleyn in Nijmegen. Maar ook hoe hij in de studio presteert.





Nikon D850 Specificaties

Portret-, concert- en actiefotografie

- 45,7 megapixel full-frame BSI CMOS sensor- Lichtgevoeligheid: 32 - 102.400 ISO (native: 64 - 25.600)- 153 punts autofocus (uit de Nikon D5)- 7 foto's per seconde (9 met grip)- 4K video (24, 25 of 30p), zonder cropfactor- Full-HD video (120p)- 3,2 inch kantelbaar touchscreen- XQD en SD geheugenkaartslot- 8K interval opname- Focus stacking mogelijkheid- Weersbestendige body- Bluetooth en WifiAls fotograaf gaat mijn interesse uit naar portret, concert en sport/actiefotografie. Ik ben in het bezit van een Nikon D750 en een Nikon D4.De Nikon D4 gebruik ik het meest voor concert en sportfotografie (veel volleybal) waarbij snelheid van autofocus, hoog iso-bereik, en het aantal frames per seconde een belangrijke rol spelen.De D750 gebruik ik voornamelijk in de studio, reportages en allround fotografie, maar hij gaat ook mee als back up naar concerten en bij sportwedstrijden. De D750 is dus een echte allround camera, maar presteert, als het gaat om snelheid en de ISO-performance en focus minder als de D4.