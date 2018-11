Review: Ontdek de wereld van kunstfotografie met Micky Hoogendijk

Basis van kwetsbaarheid

Transition

Mensen worden vaak onzeker voor de lens. Jouw taak als fotograaf is het om ze terug te brengen naar hun basis van kwetsbaarheid, wat echt en authentiek overkomt.In Texas begon ze veel te knutselen met materialen waardoor ze steeds meer ideeën kreeg in inspiratie opdeed. Ze ontmoette veel mooie meisjes in shopping mol's en maakte veel foto's die geïnspireerd waren op schilderijen.Met Photoshop gaf ze de finishing touch die soms best ver ging. Bij één van haar foto's plaatste ze een hele reeks diamanten op een gezicht. Fotograferen in kwetsbaarheid is waar het om gaat.Modellen mogen geen rol spelen, als fotograaf moet je willen zien wie ze écht zijn. Je moet een voor hen emotionele gebeurtenis naar boven zien te halen en dat moment pakken en vastleggen. Dat kan ook een traantje zijn in een enkel geval.Op het moment van verstilling laat je het model de ogen openen en kijken, dat is hét moment at je wilt hebben. Een truc om dit te bereiken is elkaar je grootste geheim te vertellen waardoor je een enorme vertrouwensband creëert. Je model gaat heel even de diepte in, gaat even stuk en komt er daarna schoon en anders uit. Sterk en koninklijk soms.De Transition foto is gemaakt met een Canon EOS 5d Mark II in haar eigen zwembad in Texas. Ze heeft eigenlijk nooit een dure studio gehad, maar gebruikte altijd de dingen om zich heen.De zwembadfoto is horizontaal geschoten en verticaal gepresenteerd waardoor het wateroppervlak verandert in een watermuur. Het is een diep beeld met een diep verhaal geworden.Het verhaal erachter is dat ze als kind bijna verdronken is. Het was een mooie ervaring, verdrinken is eigenlijk niet erg. Ook in het leven kun je op die manier dingen loslaten, je komt altijd weer bovendrijven.In een goede kunstfoto zit altijd beweging, een verhaal en emotie.De kijker moet zich herkennen in die emotie en moet een eigen verhaal in jouw foto zien.