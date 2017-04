Review: OWC USB-C dock voor Macbook Pro

Apple dongels

Arc Hub, is deze kickstarter de oplossing?

Ik gebruikte een USB Hub waar mijn toetsenbord en iPhone aan hing, mijn printer/scanner (scanner werkt niet draadloos), labelprinter en backup. Voor de monitor gebruikte ik een verloop van USB-C naar HDMI. Voor de Thunderbolt-harddisk heb ik een Thunderbolt naar USB-C-verloop en dan moet ik natuurlijk nog stroom aansluiten.Als ik de geheugenkaart wilde gebruiken moest ik een van de kabels lostrekken zodat ik mijn USB-C kaartlezer kon gebruiken. Niet mijn harddisk, want daar sla ik alles op. En ook niet de USB-hub, want dan doet het toetsenbord het niet meer. Gelukkig is de muis Bluetooth.Omdat de bijgeleverde voeding geen magnetische aansluiting heeft kocht ik een Griffin-kabel om de Apple USB-C-kabel te vervangen. Maar helaas was die zo breed dat ik de USB-C poort ernaast niet meer kon gebruiken.Datzelfde gold trouwens voor de USB-C kaartlezer. Ik heb inmiddels al een klein fortuin uitgegeven aan dongels.Ook merkte ik vaak dat als ik mijn laptop openklapte, ik niet direct USB en beeld had, maar dan even de stekker erin en eruit moest trekken. Er staat inmiddels een Arc Hub in bestelling.De Arc Hub is een 7-in-1 USB-C oplossing met alle aansluitingen die ik nodig heb: USB C, USB3, HDMI, SD card reader, en mini-display poort.Maar zoals altijd bij een kickstarter project duurt het nog wel even voordat ik er een in huis heb net zoals een fatsoenlijke hardcase. Zowel Specks als Moshi beloven er eind februari een beschikbaar te hebben, maar in december zeiden ze dat het in januari echt zou komen…