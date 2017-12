Review: Panasonic G9

Samen met het zeer degelijke scherpstelsysteem komt de enorm snelle burstsnelheid van 20 beelden per seconde met continu autofocus. Voor situaties waarbij je onderwerp niet van positie verandert, kun je snelheid opvoeren naar 60fps (met de elektronische sluiter).



En dat alles in raw. Dat is geen kinderspel en om de buffer snel genoeg leeg te kunnen gooien, zijn de twee SD sloten beiden met een UHS-II bus uitgevoerd.



Pentax, Olympus en enkele middenformaat fabrikanten kwamen al veel eerder met de mogelijkheid van pixelshift. Hierbij wordt de sensor een aantal keer een halve of een hele pixel verschoven en worden de gemaakte beelden op een speciale manier op elkaar geplakt.



Dit levert ofwel een veel hogere resolutie op en/of levert dit bij dezelfde resolutie meer detail, meer dynamisch bereik en minder ruis op. Dit is uiteraard niet zonder haken en ogen. Je camera moet daarbij op een stabiel statief staan en je onderwerp mag absoluut niet bewegen voor het beste resultaat.



Afgelopen jaren is Panasonic bezig geweest om stabilisatie in de camerabody te stoppen in plaats van in het objectief. Met de G9 weten ze met korte brandpuntsafstanden of langere gestabiliseerde objectieven 6,5 stops stabilisatie te halen.



Dit komt overeen met bijna een 100 maal langere sluitertijd! Hoe dit in de praktijk uitpakt, moet nog blijken, maar voor zowel fotografie als video is dit een zeer welkome eigenschap.





Video

De GH5 blijft bij Panasonic de ultieme hybride video/fotocamera, maar een aantal mooie video features van de GH5 zijn ook in de G9 terug te vinden. Denk hierbij aan 4k video met 60 frames per seconde voor slow-motion in 4k.Een behoorlijke flinke bitrate van 150 Mbit/s is daarbij bijna noodzakelijk voor een hoge beeldkwaliteit per frame.