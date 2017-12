Review: Pentax Kp

Ik denk dat Pentax er goed aan gedaan had om de ISO gewoon af te ronden op 51.200 waarbij ik nog steeds vind dat een camera in dit segment en prijsklasse die goed presteert op 6400 of zelfs 12.800 al heel knap is.



Maar nu worden er verwachtingen geschapen die niet gehaald kunnen worden en dat is zonde. Dus ja, hij doet het prima op hoge ISO alleen moet je zelf de rem op 12.800 zetten, dan is er niets aan de hand.



Tenzij je die ene Yeti alleen op de foto kan zetten, dan is misschien ISO 819.200 wel nodig. Hoewel ik vermoed dat in iedere foto met ISO 819.200 met wat goede wil een Yeti in roze sneeuwstorm te zien is 😉





Zelf het beeld rechtzetten!

Ik ben erg onder de indruk van de compleetheid van de camera. Nu ben ik geen gear freak die meteen alle features uitprobeert. Zo heb ik als nachtfotograaf de sterrenvolgfunctie nog niet kunnen testen en bleek de startrail functie een movie op te leveren in plaats van een foto.Maar vooral de bewegingsreductie door de ingebouwde 5 assige stabilisatie is indrukwekkend. Met name ook omdat de horizon automatisch rechtgezet wordt en ik de compositie nog kan veranderen van statief.Daarmee is Pentax de concurrentie echt ver vooruit! Een kort filmpje leerde mij dat uit de hand filmen bijna net zo stabiel is als met een volledige gimbal, indrukwekkend!