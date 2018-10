Review: Photolemur 3 en Luminar 2018 van Skylum

De ogen worden daadwerkelijk wat vergroot

Stijlen

Export en Batchverwerking mogelijkheden

Als Lightroom en Photoshop plug-in

Er zijn nu zes unieke stijlen beschikbaar in Photolemur 3, die je op je foto's kunt toepassen om elke afbeelding er goed uit te laten zien. Je kunt ze zien als voorinstellingen voor een andere look of feel, zonder het 'gedoe' van beeldverwerkingssoftware zoals Lightroom of Photoshop.Het is nu mogelijk om rechtstreeks naar SmugMug (voorheen Flickr) te exporteren en instellingen naadloos op al je afbeeldingen toe te passen.Voor mij is het grote voordeel dat je een preset kunt maken en Boost, Styles en Facial Retouch ineens kunt toepassen op een hele reeks afbeeldingen. Gemakkelijk voor je landschapsfoto's of hele fotoseries van een bruiloft.Je kunt Photolemur ook gebruiken als Lightroom- of Photoshop plug-in! Klik simpelweg op Photolemur - Installeer plug-ins tijdens de installatie en je zult de plug-ins zien verschijnen wanneer je opnieuw opstart.