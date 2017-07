Review: Pictar handgreep voor de iPhone

De Pictar is gestart als een Kickstarter-project en is uitsluitend ontwikkeld voor de iPhone.



Uit onderzoek in 2015 bleek dat wereldwijd meer dan 75 procent van alle foto's gemaakt worden met smartphones. Slechts een heel klein deel van de mogelijkheden van de smartphone-camera wordt hierbij gebruikt. Pictar maakt het mogelijk om veel verborgen functies te gebruiken.



De Pictar werkt samen met een app op de iPhone waarbij de communicatie verloopt via hoog frequente geluiden die door de microfoon van de iPhone worden opgevangen en worden doorgegeven aan de app. De app is te installeren via de Apple appstore.



Een veelheid aan extra mogelijkheden zijn nu via de Pictar beschikbaar, zoals bijvoorbeeld het instellen van sluitertijd, ISO-waarde en witbalans. Het is zelfs mogelijk om de gemaakte foto's op te slaan in TIFF in plaats van in Jpeg-formaat.



De Pictar is beschikbaar via de fotovakhandel of online voor een prijs van ongeveer 110 euro.





De functie van de diverse knoppen

De Pictar is voorzien van een diverse knoppen zoals in onderstaand plaatje te zien is.