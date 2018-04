Review: Pixum fotoboek

Pixum versus CeWe software, precies hetzelfde!

Je kunt kiezen om het album zelf te ontwerpen of gebruik te maken van de Pixum fotoboek-assistent. De assistent geeft je in drie stappen een voorstel voor een automatische indeling van je fotoboek. Daarna kun je dan verder werken op basis van het geautomatiseerde voorstel.Ik ben fan van de CeWe/Pixum-software . Deze is namelijk erg uitgebreid en gebruiksvriendelijk. Er is meer dan voldoende keus om je fotoboek naar je eigen smaak te ontwikkelen.Eigenlijk kan ik bijna geen enkel nadeel verzinnen, want de variant die voor de Mac beschikbaar is, is net zo goed als de Windows versie. Wil je geen software downloaden?Dan heeft Pixum ook online software en software voor de tablet beschikbaar. Deze laatste twee zijn wel wat minder compleet.