Review: PolarPro ND100000 filter - zeer lange sluitertijden

Aangepaste workflow

Die enorme afname van de lichtopbrengst heeft wel wat consequenties voor je workflow. Ten eerste spreekt het voor zich dat je alleen kunt fotograferen als je gebruik maakt van een solide statief.Bij een sluitertijd van tientallen seconden moet je camera rotsvast gefixeerd blijven op het te fotograferen onderwerp, zonder enige beweging of trilling. Ten tweede is het handig om gebruik te maken van een remote of de timerfunctie, om te voorkomen dat het indrukken van de ontspanknop tot beweging leidt.Het belangrijkste verschil in workflow is echter dat je met het filter op de lens totaal niet meer ziet of de scherpstelling naar wens is en hoe de compositie wordt. Het filter houdt zóveel licht tegen, dat je amper nog iets ziet op je previewscherm of in de zoeker.Dat betekent dat je eerst je compositie moet bepalen en scherpstellen zonder filter, daarna bevestig je het filter, stel je de gewenste belichtingsinstellingen in, en druk je af.Het vaststellen van de correcte belichting gaat ook wat anders dan normaal. Sowieso is het aan te raden om je camera in te stellen op handmatige belichting, zodat je ISO, diafragma en sluitertijd naar wens kunt instellen.Afhankelijk van de nauwkeurigheid van je belichtingsautomaat kun je afgaan op de advieswaarden die je in beeld krijgt, maar het vergt wat uitproberen om een correcte belichting te verkrijgen. Ook de witbalans kun je het beste handmatig instellen.