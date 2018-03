Review: Profotonet fotoboek

Paginastijl 'Vervaagd' op 2 pagina's waardoor ze bijna in elkaar overlopen

Bestellen

Als je tevreden bent over je album, kun je het toevoegen aan je winkelwagen. Je keert daarna terug naar het startscherm. Later kun je je bestelling afronden via de knop 'Toon Winkelwagen' in het startscherm. Accepteer de voorwaarden en een online orderformulier wordt geopend.Je kunt je accountgegevens invoeren als je die al hebt, anders kun je een account aanmaken. Daarna kies je de gewenste afwerking van je album (papiersoort: glossy of lustre, linnen, leren of fotocover, et cetera).Op de betalingspagina worden de kosten van je album, inclusief verzenden, getoond. Je kunt hier eventueel een kortingscode invoeren. Klik vervolgens op 'Bevestig de bestelling' en zodra je order geaccepteerd wordt, krijg je een bevestigingsscherm te zien waarop ook je ordernummer staat.Betalings mogelijkheden: Alleen via factuur die binnen 8 dagen moet worden voldaan.