Review: SAAL Digital fotoboek

Daarnaast kun je ook heel gemakkelijk pagina's verwijderen of kopiëren, tekst toevoegen of halverwege je product wijzigen.



Mijn boek bestaat uit 80 pagina's, wat een boel scrollen over de tijdbalk betekent. Er is geen eenvoudige manier om bijvoorbeeld de tweede spread naar achteren te verplaatsen, omdat er geen overzicht van je hele boek in thumbnails bestaat.



Je kan een spread wel verslepen, maar alleen binnen het zichtbare deel van de tijdlijn. Verplaatsen naar het eind kost zo negen sleephandelingen.



Omdat SAAL Digital een Duits bedrijfs is leidt de 'übersetzung' uit het Duits nog weleens tot spelfouten als 'verspeelt' en 'uitgebreidt'. Als ze voet aan Nederlandse grond willen krijgen, zouden ze daar een Nederlander eens goed naar moeten laten kijken.



Je kunt je boek als PDF exporteren. Dat lijkt een uitkomst maar is eigenlijk een wassen neus: op elke spread staat met grote letters 'voorbeeldweergave' geschreven. Wel in foutloos Nederlands!





Beeldoptimalisatie

Het is belangrijk dat je je foto'svoor print. Je foto's moeten dus bewerkt (en verscherpt) zijn voordat je ze in het boek schuift. De software van Saal Digital geeft helemaal onderaan je scherm aan uit hoeveel pixels een spread bestaat bij 300 ppi.JPEG-bestanden van zo'n 3000 pixels voldoen prima. AdobeRGB en sRGB kunnen allebei, Saal Digital stelt eenter beschikking. Zo kun je in Photoshop 'softproofen'. Je krijgt dan een idee van hoe de kleuren er in de print zullen uitkomen.