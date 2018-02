Review: SAAL Digital wanddecoratie

Een foto op canvas is de meesten wel bekend, maar ook afdrukken op acrylglas en alu-dibond (aluminium) zijn mogelijk. Een foto op hardschuimplaat is veruit het goedkoopst.



Ik koos voor een print op alu-dibond en één op acrylglas, allebei met een afmeting van 30 x 45 cm. De laatste is meteen de duurste optie.



Ik was erg benieuwd of je verschil ziet tussen acryl en aluminium. Op acryl schijnen de kleuren en de details nog meer tot hun recht te komen. Acryl is extreem helder en komt bij alle vormen van fotografie (architectuur, concert, portret, landschappen) helemaal tot zijn recht.



Hoge glans, ongeëvenaarde dieptewerking in je foto plus extreme scherpte is wat het belooft. Reflecteren is iets dat acryl zeker doet. Ondanks dat geeft het je foto wel een extra boost. Ik ben benieuwd!



Ik had even mijn twijfels over de dikte van het acrylglas. Ik had de keuze tussen 5 en 10 millimeter. De dikte van het glas is puur een smaakkwestie, ik koos 5.





Software

De software die ik al eerder geïnstalleerd had voor het samenstellen van mijn Saal Digital fotoboek kon ik opnieuw gebruiken voor mijn wanddecoraties. Je kunt ook via de website bestellen. Als je echter de software downloadt en installeert heb je meer opties.