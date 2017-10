Review: Shift Art: 50 Photoshop tutorials

Wat vond ik ervan

Voor wie?

5DayDeal

Photofacts Academy

Ik vond het een zeer compacte tutorial die ik wel twee keer heb moeten bekijken voordat ik helemaal doorhad hoe één en ander in zijn werk ging.Ik ben zelf een vrij ervaren Photoshop-gebruiker maar ik heb al begrepen dat je zelfs op dit niveau dan nog maar 20 procent van de gehele materie beheerst.Ik heb er dus behoorlijk wat van opgestoken en heb het ook meteen kunnen toepassen op mijn eigen onderwater-foto's, die ik te flets en te nietszeggend vond. Met een fraai resultaat!Ik denk dat deze tutorial (evenals de andere 50) bedoeld zijn voor ervaren Photoshop-gebruikers die het leuk vinden om een artistiek tintje te geven aan hun foto's.Voordeel van de online-cursussen is dat je kunt terugspelen wanneer je maar wilt wanneer je iets niet helemaal hebt kunnen volgen. Op die manier was het voor mijzelf goed te doen.Wil je deze Photoshop-cursussen van Shift Art ook volgen? Ze zijn onderdeel van de 5DayDeal actie. Tijdens deze vijf dagen durende actie, tot woensdag 18 oktober 2017 om 21:00 uur, kun je voor 117 dollar een heel pakket aan cursussen aanschaffen. Bekijk een compleet overzicht hier.Volg je liever Nederlandstalige fotografie cursussen ? Bekijk dan ook eens Photofacts Academy. Op onze online leeromgeving vind je meer dan 40 cursussen over fotografie en nabewerking.Ontdek alle geheimen van Lightroom en Photoshop en volg cursussen over woningfotografie, herfstfotografie, landschapsfotografie, portretfotografie en nog veel meer.Voor slechts 109 euro kun je een jaar lang alles kijken wat je wilt en zo vaak als je maar wilt. Inclusief maandelijks een compleet nieuwe fotografiecursus en wekelijks een korte fotografie- of nabewerkingstip.