Review: Shooting Portraits Like a Pro (Phil Steele)

Deze workshop is zowel voor de beginnende als gevorderde fotograaf nuttig. Phil legt alle technieken vanaf de basis uit. Ik (als ervaren fotograaf) heb er een aantal leuke en zeer bruikbare tips uitgehaald.Ik vond de workshop bovendien erg vlot en levendig gepresenteerd waardoor je aandacht scherp blijft. In slechts twee uur tijd ben je echt een stuk wijzer geworden, op een leuke manier.Wil je deze cursus van Phil Steele ook volgen? Hij is onderdeel van de 5DayDeal actie. Tijdens deze vijf dagen durende actie, tot woensdag 18 oktober 2017 om 21:00 uur, kun je voor 117 dollar een heel pakket aan cursussen aanschaffen. Bekijk een compleet overzicht hier.Volg je liever Nederlandstalige fotografie cursussen ? Bekijk dan ook eens Photofacts Academy. Op onze online leeromgeving vind je meer dan 40 cursussen over fotografie en nabewerking.Ontdek alle geheimen van Lightroom en Photoshop en volg cursussen over woningfotografie, herfstfotografie, landschapsfotografie, portretfotografie en nog veel meer.Voor slechts 109 euro kun je een jaar lang alles kijken wat je wilt en zo vaak als je maar wilt. Inclusief maandelijks een compleet nieuwe fotografiecursus en wekelijks een korte fotografie- of nabewerkingstip.