Review: Sony a7r mark III

De Sony a7r mark II was natuurlijk al een prima camera. De a7r mark III heeft echter flink wat mooie verbeteringen. Zo is het dynamische bereik verbeterd, de accu gaat langer mee, de autofocus is een stuk beter geworden, de beeldstabilisatie is verbeterd, er is een tweede kaartslot toegevoegd en er zijn een aantal praktische kleine aanpassingen aan de body gedaan.Al met al flink wat verbeteringen die deze camera meer maken dan een simpele upgrade. Het is echt een goede camera geworden waarbij er weinig te wensen over lijkt te blijven.Als je (zoals ik ook) nog werkt met een spiegelreflex camera, dan is de elektronische zoeker even wennen.Toen Sony met de eerste systeemcamera's kwam was zo'n elektronische zoeker niet veel soeps. Inmiddels zijn ze zo goed dat het eigenlijk alleen maar voordelen lijkt te hebben ten opzichte van een optische zoeker.Het belangrijkste voordeel is dat je de foto zoals je die gaat maken al kunt zien voordat je de foto maakt. Dit is echt super prettig werken omdat je vooraf al de instellingen kunt kiezen. Je hoeft dan alleen nog maar op het knopje te drukken om het beeld ook daadwerkelijk vast te leggen.Dit werkt in veel situaties prima, maar uiteraard niet in alle. Bijvoorbeeld niet bij studiofotografie. Aangezien het 'echte' licht er pas is op het moment dat je de foto maakt, kun je dit niet vooraf beoordelen.Je kunt de camera dan zo in stellen dat je een zoekerbeeld krijgt dat afwijkt van je daadwerkelijke instellingen. Stop deze optie gewoon in je eigen menu (of onder één van de functieknoppen op de body) en je kunt eenvoudig en snel switchen.Het is dan ook direct handig om er voor te kiezen dat je na de opname wél je foto te zien krijgt. Dan kunnen je immers checken of het beeld dat je geschoten hebt overeen komt met wat je voor ogen hebt.Een belangrijke klacht van de Sony a7r II was dat de accu zo snel leeg was. Het goede nieuws is dan ook dat in deze derde versie een nieuwe batterij zit. Het gaat om dezelfde batterij als die in de Sony a9 te vinden is (de Sony NP-FZ100).Deze accu houdt het lekker lang uit. Ik heb tijdens mijn review een studioshoot gehouden waarbij ik ruim drie en een half uur achtereen aan het fotograferen ben geweest. In die tijd heb ik meer dan duizend foto's geschoten en naderhand had ik nog 56 procent acculading over.Je hoeft dus niet langer drie reserve accu's bij je te houden als je een dagje op pad gaat met je camera.De Sony a7r mark III kan met maar liefst 10 foto's per seconde schieten. Dat is enorm snel, zeker als je bedenkt dat het gaat om 42 megapixel foto's.Daarmee is de a7r mark III ook interessant voor mensen die zo nu en dan ook sportfotografie doen. Voor de echte die-hard sportfotografen heeft Sony overigens de a9 (met 20 beelden per seconde een flinke stap hoger). De 10 foto's per seconde is echter al veel meer dan de meeste spiegelreflexcamera's.De a7r mark III kan deze 10 foto's per seconde ook halen wanneer je de fysieke sluiter gebruikt, niet alleen met de elektronische sluiter (de a9 kan mechanische 'slechts' 5 foto's per seconde halen). Als je flitsers het aan kunnen kun je de tien foto's per seconde dus ook in de studio halen.Voor fotografen die ook serieus aan de slag willen met video is de Sony a7r mark III een interessante keuze. De camera kan 4K HDR video opnemen.Als je echt professioneel bezig bent kun je het S-Log3 profiel gebruiken. Hierbij krijg je heel plat beeld dat je daarna in de editing kunt aanpassen om het maximale uit de beelden te halen. Daar moet bij gezegd worden dat de beelden 8-bits zijn. Het was mooier geweest als dit 10-bit was geweest.Ook leuk is de 120 beelden per seconde modus (in full HD formaat) waarmee je dus mooie slow-motion beelden kunt vastleggen.