Review: Sony Alpha 7S II

Zoals je ziet komt de bloem pas tevoorschijn rond IS0 5000. Zelfs met een ISO 51.200 zijn de beelden ruisvrij en prima te gebruiken.



Door zijn ISO-bereik kun je prachtige opnames maken in het donker. Denk hierbij aan het fotograferen van de nachtelijke hemel dat gevuld is met talloze sterren. Meer informatie?



Elektronische zoeker

LCD-scherm

Menustructuur

Accuduur

Formaat

Vanaf mijn eerste kennismaking met fotografie werk ik met een Canon spiegelreflexcamera dus voor mij was het een flinke omschakeling. Als eerste moest ik wennen aan de elektronische zoeker.Normaal gesproken zag ik precies wat ik kon fotograferen via mijn vertrouwde optische zoeker, maar in dit geval zag ik wat de sensor registreerde, waardoor ik naar een beeld keek wat niet overeenkwam met wat ik werkelijk zag.Daarbij vond ik de kleuren minder 'echt' overkomen dat wat ik bij een optische zoeker wel had. Maar dat is natuurlijk een kwestie van smaak. Er zijn natuurlijk voordelen en nadelen bij een elektronische zoeker ten opzichte van een optische zoeker.Bij een elektronische zoeker zie je bijvoorbeeld ook een. Ideaal om bepaalde onderwerpen zoals gebouwen recht op de foto te krijgen.Een leuke toevoeging, maar zoals ik eerder had aangegeven is het een kwestie van smaak. Bovendien kon je in het zoekerbeeld al precies zien hoe de foto eruit komt te zien. Hierdoor ben je als het ware een stapje voor bij het bepalen van de benodigde camerainstellingen.Het LCD-scherm met kantelbare hoek is ideaal bij het filmen vanuit een laag of hoog standpunt. In de filmwereld, maar ook zeker in de fotografiewereld is het zoeken naar de beste compositie altijd een uitdaging.Door je knien zakken of misschien zelfs de camera op de grond leggen komt vaak voor en dan is een LCD-scherm met een kantelbaar LCD-scherm een absolute meerwaarde.Het LCD-scherm is niet volledig draaibaar zoals bij de aangekondigde Canon 6D mark II , maar is goed genoeg om in de meest benarde situaties toch nog een beeld te krijgen van wat er precies voor je gebeurt.Daarnaast komt het tilt-mechanisme naar mijn mening breekbaar over in tegenstelling tot het uitklapbare LCD-scherm van Canon.Het menustructuur van de Sony Alpha 7S II is logisch opgebouwd. De iconen zijn duidelijk te begrijpen en zijn in tegenstelling tot die van de Canon in dezelfde kleur.Bij het menustructuur bij de Canon zijn de iconen gegroepeerd en elke groep iconen heeft dezelfde kleur. Bij de Sony Alpha 7S II wordt er de focus gelegd op de kleurconsistentie.Wanneer je door het menustructuur heen navigeert zie je namelijk achter elke functie een oranje balkje. Dit komt overeen met de kleur van de E-mount. Een klein detail!De accuduur valt helaas erg tegen. Via de bekende camera review website dpreview vergeleek ik de accuduur tussen de Sony Alpha 7S II met de Canon 5D mark IV De accuduur van de Canon 5D Mark IVis 900. Ter vergelijking, de Sony Alpha 7S II komt niet verder dan 370.De Sony Alpha 7S II is uitgerust met een 4K functie, maar dat gaat wel ten koste van de accuduur. Mocht je dus willen filmen in 4K, zorg er dan voor dat je de camera uitzet na het stopzetten van de opnames. Hierdoor bespaar je accuduur.Maar ik zou je wel willen adviseren om extra accu's te kopen. Dat ene onherhaalbare moment missen omdat je accu leeg is zou natuurlijk doodzonde zijn.Het formaat van de Sony Alpha 7S II is aanzienlijk kleiner dan de spiegelreflexcamera's van Canon. De camera ligt lekker in de hand en is makkelijk mee te nemen.