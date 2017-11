Review: Sony Cyber-shot RX10 IV

Bij dit systeem plaatsen AF-punten zich rond je onderwerp, waardoor de tracking van en de focus op bewegende beelden gemakkelijker wordt. Met dus ook weer verbazingwekkend goede resultaten.



Je kunt 24 beelden per seconde schieten met volledige AF/AE-tracking. En dit gedurende 249 opnames lang. Voor iedere opname worden autofocus en belichting bijgesteld.



Met het Fast Hybrid AF-systeem verkrijg je een enorme scherpstelsnelheid: 0.03 seconde, wat echt indrukwekkend is! De Sony RX10 Mark IV is echt een snelheidsmonster, en dat is uniek voor een superzoomcamera.





3. Concert in donker zaaltje, vooral video

Tijdens een concert in een vrij donker zaaltje heb ik wat foto's gemaakt. Daarnaast heb ik een aantal films geschoten (in 4K) met de camera. Hierbij wordt de volledige sensor gebruikt (xavc s-codec met een bitrate tot 100Mbit/s).In de 4K-stand zijn framerates van 24, 25 en 30 beelden per seconde mogelijk. In Full HD is dat maximaal 120fps. Ook beschikt de camera over een superslowmotion-optie, waarbij je kunt kiezen tussen 1000fps, 500fps en 250fps.De videokwaliteit en ook het geluid zijn echt fantastisch te noemen. Het 3 inch EVF en kantelbare LCD-scherm met een Touch Focus- en Touch Pad-functie (waardoor het focussen sneller en soepeler gaat) was hierbij ook erg handig aangezien ik geen statief bij me had.