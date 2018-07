Review: Tamron 28-75mm f/2.8 Di III RXD voor Sony

Speciaal voor de Sony E-mount lijn lanceerde Tamron recentelijk de 28-75 mm f/2.8 Di III RXD. Een lichtsterke standaardzoom die zichzelf plaatst tussen de goedkopere kitlens en de veel duurdere 24-70 G-Master van Sony. Hoe presteert deze lens?



Sony timmert aan de weg, al enige tijd, met hun sterke systeemcamera's. Voorheen was het glaswerk voor deze fullframes wat beperkt. Geen gigantisch aanbod en datgene wat er was kostte behoorlijk wat geld. Daarbij was er een scheve verhouding in het voordeel van primes.



De G-Master lijn bracht daar verandering in, met onder andere de Sony FE 24-70mm GM. Een geweldige lens. Groot, stevig, sterk met uitstekende optische kwaliteiten. Alleen de prijs was er ook naar met 2.249 euro.



Voor de personen die budgettair gezien het niet zo hoog kunnen of willen zoeken restte er niet veel dan de toch wat magere Sony FE 28-70mm f/3.5-5.6 kitlens en de Sony FE Vario-Tessar 24-70 f/4.0.





Sinds enige tijd werkt Samyang actief aan de Sony E-mount lijn en sinds kort doet ook Tamron een duit in het zakje, om te beginnen met de 28-75mm f/2.8 Di III RXD. Een standaardzoom met groot vast diafragma. Dat zien we graag.De lens is zo populair dat de schaarste al toeneemt. Recentelijk mocht ik mijn exemplaar ontvangen.Voor de techneuten, in de lensaanduiding staat DI voor Digitally Integrated Design. Dit houdt in dat ghosting (lichtvlekken), flare (zonnevlekken) en chromatische abberatie (kleurschifting) gereduceerd worden.RXD staat voor Rapid eXtra-silent stepping Drive autofocus. En de III staat voor de versie-aanduiding, omdat er van deze lens eerdere versies zijn verschenen voor andere mounts dan de Sony E-mount.