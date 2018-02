Review: Think Tank Spectral 15 fototas

Jammer vind ik ook dat de bovenkant (slip-over) van de schoudertas niet gemaakt is van een dikker beschermend materiaal. Als je nu met de tas gaan reizen, of als je even je arm op de tas legt, leunt dit direct op je cameraspullen.



Dit hadden ze wat mij betreft wel wat degelijker mogen produceren. Natuurlijk ben je voorzichtig op en met je cameraspullen, maar ik zie een cameratas ook als gebruiksvoorwerp en als accessoire dat mijn cameraspullen binnenin de tas perfect moet beschermen.



Ook een klein minpuntje vind ik dat de gehele draagband niet gemakkelijk van de Spectral afgehaald kan worden, in tegenstelling tot mijn huidige Lowepro ProTactic SH 200 AW, welke gewoon door middel van karabijn haakjes is bevestigd.



Apart wordt nog een goed passende regenhoes bij de cameratas geleverd, welke los geleverd wordt. Dit betekent dat hij dus ook niet onhandig ingebouwd zit, maar indien het regent, je de beschermhoes gemakkelijk over de tas heen kan trekken. Erg fijn!



Aan de achterkant van de tas zit ook nog een gleuf, welke we kennen van de ThinkTank tassen en trolleys. Deze biedt je de mogelijkheden de tas bovenop een koffer of trolley te bevestigen. Bijvoorbeeld als je aan het reizen bent, je op een luchthaven bevindt of anderszins.



Dik pluspunt wat het reizen een stuk aangenamer maakt, met goede cameratas.



De stiknaden van de Spectral 15 zijn degelijk afgewerkt, met een rood accent. Deze afwerking geeft een luxueuze uitstraling aan de tas.



Bottomline doet de Spectral betreft uiterlijk ook niet vermoeden, dat het om een cameratas gaat, en qua waarde er dus vaak voor veel geld in zit. Handig als je bijvoorbeeld door een grote stad loopt en niet wilt dat men meteen weet waar je mee rond loopt.



De ThinkTank Spectral 15 heeft aan zijn rechterkant ook nog een netje, waar bijvoorbeeld een waterfles in gestopt kan worden.





Conclusie

Plus- en minpunten

In vergelijking met mijn Lowepro ProTactic SH 200 AW is de ThinkTank Spectral 15 net een tikkeltje groter, waardoor ik mijn extra body met lens bevestigd erin kwijt kan.Dat is in eerste instantie waar ik voor gevallen ben. En dit is iets wat me met mijn huidige tas niet lukt.Het gemak van de regenhoes en de vele extra opbergmogelijkheden en additioneel het bevestigen van een statief, zorgt ervoor dat het een plaatsvervanger is geworden voor mijn Lowepro schoudertas.+ Ruimte+ Uitstraling+ Lock-systeem+ Additionele opbergruimte+ Waterafstotende front+ Regenhoes+ Basisgewicht+ Schouderpad- Waterdichtheid- Opbergruimte voor laptop- Fabricage flexibele delen≠≠≠≠≠≠≠- Ontbreken harnas bescherming onderkant