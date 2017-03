Review: Thule Covert DSLR Rolltop fotorugzak

We hebben weer een leuke, handige tas ter review gekregen! Dit keer is het een Covert DSLR Rolltop van Thule.



Deze grote fotorugzak is ideaal als je veel verschillende apparatuur op een veilige en stijlvolle manier mee wilt nemen. Waarbij je natuurlijk ook over het nodige draagcomfort wilt beschikken.





De Covert Backpack is een handige en grote cameratas (rugzak) van topmerk Thule. Cameratassen van Thule staat bekend om haar duurzaamheid en veelzijdigheid.Deze cameratas is geschikt voor het opbergen van een semiprofessionele digitale camera inclusief zoomlens, daarnaast is er nog genoeg plek voor losse lenzen en/of een flitser. Aan de zijkant van de cameratas zijn allerlei opbergvakken voor brillen en kwetsbare spullen.De innoverende constructie in de tas zorgt ervoor dat de kwetsbare inhoud wordt beschermd.Daarnaast is de tas van waterafstotende stof vervaardigd en zal dus te allen tijde waterbestendig zijn. Er is een compartiment dat afzonderlijk uitneembaar is en waarin je de camera of persoonlijke spullen in kunt doen, deze passen bijvoorbeeld in een kluis. Daarnaast is de cameratas voorzien van extra vakken voor allerlei accessoires.De afmetingen zijn 54 x 45 x 20 cm. Hij heeft een uitneembaar compartiment voor een spiegelreflex camera, draagmogelijkheden voor driepoot en is waterbestendig.Thule zet zich in voor het leveren van uitzonderlijke producten die op kwaliteit zijn getest en zijn gegarandeerd tegen fouten in materiaal en vakmanschap. Hoog tijd om eens te kijken hoe de kwaliteit en het gebruiksgemak zich verhouden tot de prijs.Deze rugzak wordt gepresenteerd als een functionele dagrugzak. Hij lijkt alles in zich te hebben waar ik over het algemeen naar op zoek ga bij de aanschaf van een goede fotorugzak. Hij is goed georganiseerd, heeft een strak design, gevoerde bescherming voor veilig vervoer van (electronische) apparatuur en is lichtgewicht.Ideaal voor de urban explorer maar ook de natuurfotograaf die zware hikes moet ondernemen om bij zijn fotografisch doel te komen. En die daarbij vaak zware lasten moet torsen.Wat me meteen aantrok bij deze rugzak waren de duidelijk ontworpen hoofdvakken. Het bovenste gedeelte is bedoeld voor het opslaan van persoonlijke items. Het heeft als extra beveiliging een rits aan het rolluik en een paar gespen.Het bovenste compartiment kan je gebruiken om een scala aan artikelen in op te bergen. Van kleding tot AC-adaptors, flessen water, een GPS of zelfs een EHBO-kit.