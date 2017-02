Review: Walkstool Comfort (driepoots krukje)

De Walkstool is een handig krukje voor fotografen die tijdens het fotograferen liever niet de hele tijd staan of gehurkt aan het werk zijn. De krukjes zijn ontwikkeld door een Zweeds bedrijf.



Je kunt het stoeltje compact vervoeren door het krukje in te klappen en de pootjes in te schuiven.



Ik had de mogelijkheid om twee Walkstool Comfort stoelen te testen. Het ging om de Comfort 55/22 en de iets grotere 65/26. Het eerste getal geeft de afmeting in centimeters aan, het tweede in inches.



De Walkstool is een stevige drie-poots kruk. Volgens de fabrikant de enige drie-poots kruk met telescopische poten. Hierdoor is deze kruk lekker compact mee te nemen. De kruk kan in diverse posities worden gebruikt. Zo kan deze kruk hoog, laag maar ook als steun om te liggen worden gebruikt.