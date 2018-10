Review Xpozer 4-pack

De afdrukkwaliteit (op een fotografisch folie) is werkelijk subliem!. Zeer scherpe afdrukken met erg natuurgetrouwe en mooie kleuren. Wat ook erg mooi is, is dat de afdruk mat is, waardoor hij niet reflecteert. Je foto ziet er aan de muur vanaf alle kanten prima uit.





Conclusie

Xpozer biedt een mooi alternatief op bestaande afdrukmethodes. Ik vind vooral de mogelijkheid om snel te kunnen wisselen tussen foto's (die mij altijd vrij snel gaan vervelen) een enorme uitkomst. De afdrukken zien er erg strak, scherp en mooi uit, zelfs op dit toch behoorlijke formaat van 120x80 centimeter.De prijs is denk ik wel wat hoger dan andere wanddecoratie-afdruksystemen als canvas, aluminium of glasfiber, maar de enorme kwaliteit en flexibiliteit die je hiervoor terugkrijgt vind ik hiervoor ruim compenseren.Ik ben dan ook erg enthousiast over zowel de kwaliteit als het systeem en ga in de toekomst zeker vaker Xpozer afdrukken bestellen. Waarschijnlijk ook een aantal extra frames om bestaande afdrukken (canvas, aluminium) te vervangen in mijn fotostudio. Een extra (los) frame kost 100 euro.