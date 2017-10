Review: Zwart-wit Presets voor Lightroom (Piet van den Eynde)

In deze workshop (één van de producten uit het pakket van de 5DayDeal) laat Piet van den Eynde je stap voor stap zien hoe je presets in Lightroom installeert. Vervolgens introduceert hij op heldere wijze het (geavanceerd) gebruik ervan in Lightroom.



Piet van den Eynde is overigens een veelgevraagd docent, die veel cursussen voor Photofacts Academy heeft ontwikkeld.





Duidelijk en helder

Ik had zelf nog helemaal geen ervaring met het werken met presets dus ik ging er blanco in. Ik moet zeggen dat ik er veel van opgestoken heb! Piet is een zeer ervaren docent die alles zeer helder uitlegt en vervolgens weer samenvat wat hij even daarvoor verteld heeft.Het is bijna onmogelijk om na zijn uitleg nog de fout in te gaan. Hij vertelt je zelfs waar bepaalde operating systemen (zoals Windows) hun nek weleens over breken en hoe je dit kunt voorkomen.Met deze Lightroom presets kun je jezelf een hoop werk uitsparen, je eigen creativiteit stimuleren en meer uit je foto's halen dan je ooit had kunnen vermoeden.