Sportfotografie en de Canon 100-400mm f/4.5-5.6 II in de praktijk

Joren Tromp tijdens zijn finale 100 meter sprint

Let op de actie

Zoek voordat je gaat fotograferen op een sportevenement inspiratie welk soort van foto's je graag zou willen maken. Op internet zijn zat voorbeelden te vinden zoals Flickr, 500px en Zoom.nl. Inspiratiefoto's die als voorbeeld voor je dienen hoeven geen kopien te worden maar zullen je aanzetten tot mooiere foto's en ideen geven.Je kunt de zoom op iedere brandpuntsafstand met de lock-functie vergrendelen, wat ik persoonlijk erg handig vind. Daarnaast heeft dit objectief negen afgeronde diafragmalamellen die zorgen voor een fraai bokeh.Dit objectief heeft een zeer efficinte beeld stabilisatie (4 stops) echter deze feature heb je niet nodig (helaas betaal je er wel voor). Je sluitertijden liggen bij snelle sporten normaliter tussen de 1/500 seconde en 1/2000 seconde dus is er weinig kans op onscherpe foto's veroorzaakt door je eigen bewegingen.Bij langere sluitertijden dan 1/500 sec is deze optie wel zeer wenselijk, denk maar aan het maken van een portret van een sporter voor of na zijn actie.Het is een heerlijk gevoel om soms maar twee objectieven bij je te hebben tijdens mijn sportshoots: deze 100-400mm en de 24-70mm. Deze laatste gebruik ik met name voor close-ups als sporters over de finishlijn zijn of om van kort bij het hoogspringen te fotograferen.En van de dingen die ik me in de loop van de tijd heb aangeleerd is om niet iedere foto op het cameradisplay te bekijken.Waarom is dit? Het zorgt er namelijk voor dat je niet let op de actie die zich om je heen afspeelt. Op die manier heb ik in het begin namelijk aardig wat mooie en interessante foto's gemist. Daarnaast raak je minder snel gewond, sporters en sportbenodigdheden kunnen namelijk vrij snel op je af komen zonder dat je het in de gaten hebt.Ik heb op die manier al een aantal fotografen (bijna) gewond zien raken die bijvoorbeeld aan de finish van een hardloopwedstrijd stonden en de aanstormende atleet te laat zagen komen. Of een afgebroken polsstok die hun richting uit werd gekatapulteerd.Bekijk je gemaakte foto's op je camera pas op momenten dat het je uitkomt en het veilig is.Diverse disciplines zoals hoogspringen, polsstokhoogspringen, hordelopen, discuswerpen en kogelstoten zijn vrij eenvoudig te fotograferen. Het zijn zogenaamde zone-sporten.Je kunt hierbij namelijk de zogenaamde pre-focusmethode te gebruiken. Dit houdt in dat je vooraf scherpstelt op ongeveer het punt waar de actie en mooiste is of de atleet op zijn hoogste punt is.Bij hordelopen bijvoorbeeld de plek waar de atleet over een (vooraf door jou gekozen) horde springt of bij het hoogspringen op het midden van de lat. Druk af op het moment dat de atleet zich met zijn gezicht boven de horde of bevindt.Dit is een kwestie van oefening en timing maar wel een beproefd succesvolle methode, zeker in combinatie met een diafragma van bijvoorbeeld f/5.6 waardoor je een redelijk scherptedieptegebied krijgt. Fotografeer je daarnaast ook nog eens met meerdere beelden per seconde dan zal de kans dat je het ultieme moment hebt vastgelegd het grootst zijn.