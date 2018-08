Technical camera: een geavanceerde iPhone-camera-app

Scherpstel-modi

Technical camera biedt als focusmodi: Continue AF (standaard), Single AF en Handmatige scherpstelling. In automatische modi wordt de focus berekend voor het AF-punt (de witachtige cirkel op het scherm), die je kunt verplaatsen door op het scherm op de gewenste positie te tikken.In Continu AF werkt de app voortdurend de focus bij. De scherpstel- / scherpstelvergrendelingstoets (aangeduid met FL op de schermafbeelding) geeft in dit geval FL weer (zoals in Focus Lock).Door op de functietoets te tikken, wordt de focus vergrendeld, die opnieuw wordt ingeschakeld wanneer het slot wordt uitgeschakeld door opnieuw op de toets te tikken.In de Enkelvoudige AF-modus (die je activeert door de optie Continuous AF in het menu uit te schakelen) wordt de scherpstelling alleen ingeschakeld als je op het scherm tikt om het AF-punt te verplaatsen; of tik op de scherpstel- / scherpstelvergrendelingstoets (die de titel verandert in AF in deze scherpstelmodus).