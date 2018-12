Test: Handschoenen voor fotografen

Pluspunten

- Mooie balans tussen warme handen/comfort en flexibiliteit in camerabediening;

- Waterdicht en ademend materiaal;

- Verstelbare omsluiting pols;

- Goede grip als gevolg van siliconen oppervlak hand- en handpalm.



Minpunten

Het enige nadeel vind ik dat de openingen in duim en wijsvinger. Na één dag gebruik gingen ze toch al een heel klein beetje rafelen. Ik vraag me dus wel af hoe dit uit zal zien na 10 keer gebruik.



Opmerking: Let bij aanschaf wel goed welke maat handschoen je nodig hebt. Ze worden geleverd in de maten M, L, XL en XXL. Het beste kun je de breedte van je handpalm meten.



Bij mij is dit 9,5 centimeter waardoor M mij goed past. Is de breedte van je handpalm groter dan 10 centimeter of iets breder dan kun je beter voor L kiezen.