6 handige apps voor foto- en videobewerking op je iPad

2. Adobe Photoshop Fix: voor snelle aanpassingen

3. VSCO: minimalistische fotobewerker

4. Adobe Lightroom: HDR- en RAW-foto's opknappen

Als je onderweg een foto of video op wil poetsen, maar er niet teveel tijd in wil stoppen komt Adobe Photoshop Fix goed van pas. Deze simpele app laat je in een paar vegen met je vinger foto's bijsnijden, rode ogen verwijderen of een object dat je compositie verpest weghalen.Zo blijft alleen datgene over waar jij de aandacht op wilt vestigen. Vervolgens deel je de foto meteen op sociale netwerken of stuur je het door met de mail. Hoewel de app gratis is, moet je wel even een gratis Adobe-account aanmaken om Photoshop Fix te kunnen gebruiken.Door het minimalistische design ziet VSCO er op het eerste gezicht niet uit als een professionele fotobewerkings-app. Graaf echter wat dieper en je komt tal van interessante en praktische tools tegen om je kiekjes op te poetsen.Daarnaast maakt de app het heel gemakkelijk om je foto's op te slaan in een collectie, zodat je bijvoorbeeld al je natuur- of vakantiefoto's bij elkaar bundelt in de app. Die deel je vervolgens op het sociale onderdeel van de app, een plek waar talloze fotografie-enthousiastelingen zich verzamelen en creatief uitwisselen.Ben je van plan om de foto's die je met een spiegelreflexcamera geschoten hebt op je iPad te bewerken, dan mag Lightroom niet op je Apple-tablet ontbreken. Deze app is bedoeld voor het opknappen van HDR- en RAW-foto's.Met sliders stel je iedere kleur tot in het kleinste detail bij. Om de uitgebreide functies van Lightroom te gebruiken heb je wel een Creative Cloud-abonnement van Adobe nodig. Gebruik je Photoshop al op je desktop, dan kun je deze functies dus zonder extra kosten gebruiken.