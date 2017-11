Aan de slag met Lightroom CC

Of je nu achter je desktop computer zit, onderweg bent met je laptop, ze op de bank benadert met je tablet of bij de bushalte staat met je smartphone. Bij Lightroom CC heb je toegang tot alle foto's die je in Lightroom CC hebt staan.



Daarnaast is de opzet van Lightroom CC eenvoudiger dan die van Lightroom Classic CC. Mensen die al gewend zijn aan Lightroom Classic CC zullen hier waarschijnlijk geen voordelen in zien, maar voor wie nog niet eerder met Lightroom gewerkt heeft is de leercurve lekker laag.





Voordelen van Lightroom CC

Snelle internetverbinding

Kosten van Lightroom CC

Doordat je foto's direct naar de cloud gesynchroniseerd worden betekent ook dat je automatisch een back-up hebt van je foto. Zodra de foto in de cloud staat kun je hem niet meer kwijtraken door bijvoorbeeld een computercrash. Dat is natuurlijk een prettig idee.Een ander belangrijk voordeel is dat je de foto nu op al je apparaten kunt benaderen. Handig voor als je bijvoorbeeld foto's wilt laten zien aan iemand. Je hoeft er niet over na te denken, het wordt automatisch geregeld.Een vlotte internetverbinding kan wel handig zijn bij de nieuwe Lightroom CC. Als je veel foto's hebt, dan kan het een behoorlijke tijd duren voordat alles online ook beschikbaar is. Al is dit voor de meeste mensen tegenwoordig geen probleem meer.Er zijn verschillende lidmaatschapsmodellen waarbij je meer betaald naar gelang je meer foto's in opslag hebt.Je kunt Lightroom CC op verschillende manieren aanschaffen. Heb je nog helemaal niks en wil je alleen Lightroom CC, dan kun je voor 12,09 euro per maand (inclusief BTW) een Lightroom CC lidmaatschap nemen. Je krijgt dan Lightroom CC inclusief 1 terabyte cloudopslag.Die terabyte is voldoende om zo'n 40.000 foto's (van circa 25 megapixel) op te slaan in het grote RAW formaat van je camera. Daar kun je waarschijnlijk dus wel even mee vooruit. Is je terabyte vol, dan kun je bij Adobe extra ruimte bijkopen.